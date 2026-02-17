Carnevale a Villa Arconati | tre giornate speciali per adulti e bambini

Il Carnevale a Villa Arconati ha preso vita grazie alla voglia di divertirsi di molte famiglie, che hanno riempito i giardini con costumi colorati e allegria. Durante le tre giornate, adulti e bambini hanno partecipato a sfilate, giochi e laboratori creativi, trasformando il parco storico in un mondo di fantasia. Le maschere più originali hanno attirato l’attenzione di tutti, mentre le statue e le decorazioni artistiche hanno valorizzato l’atmosfera festosa. Tra le bancarelle di dolci e artigianato, si sono respirate energia e entusiasmo.

Bollate (Milano), 17 febbraio 2026 – Maschere, miti, storia, arte e meraviglie: è il carnevale a Villa Arconati di Castellazzo di Bollate. Dal 18 al 20 febbraio Fondazione Augusto Rancilio apre le porte della 'piccola Versailles' e organizza tre giornate speciali con visite guidate per grandi e piccini. Sarà l'occasione per fare un affascinante viaggio a ritroso nel tempo, nel periodo dove la fantasia rende ogni cosa possibile. Si inizia mercoledì 18 febbraio alle ore 15 con la visita guidata dedicata ad un pubblico adulto, "Il Settecento in maschera a Villa Arconati". L'appuntamento avrà come filo conduttore il Settecento, il secolo d'oro di Villa Arconati, quando le sue sale erano animate da balli, ricevimenti e incontri mondani.