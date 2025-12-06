A Villa Arconati è tempo di festa Laboratori con gli elfi per i bambini giri in carrozza e pranzi gourmet

Domani nel giorno di Sant'Ambrogio Villa Arconati spalanca i suoi portoni per una giornata speciale dedicata in particolare ai più piccoli, ma non solo. Dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 si terrà un laboratorio per aiutare i bambini a preparare il cappello degli Elfi. Un momento di creatività e condivisione per entrare nello spirito del Natale. Si tratta di un laboratorio gratuito dedicato ai bambini fino a 10 anni. L'attività è disponibile fino a esaurimento posti; pertanto, è consigliata la prenotazione sul sito www.villaarconati-far.

