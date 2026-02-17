Carnevale a San Paolo di Civitate il programma degli appuntamenti

San Paolo di Civitate si prepara a riproporre il suo Carnevale 2026, dopo aver annullato l’edizione dello scorso anno a causa di problemi organizzativi. La festa, che coinvolge diverse associazioni del paese, prenderà il via tra sfilate di carri allegorici, musica dal vivo e balli in piazza. La manifestazione si svolgerà nelle vie principali, offrendo un’occasione per riunire residenti e visitatori in un clima di festa e tradizione.

L'appuntamento è fissato per martedì 17 e domenica 22 febbraio, con inizio alle 15. In entrambe le giornate, la sfilata partirà da via Manzoni per poi attraversare le principali vie del paese e concludersi in piazza Aldo Moro, cuore pulsante della manifestazione, dove la festa continuerà tra musica, balli e momenti di animazione per grandi e piccoli. Il secondo appuntamento, domenica 22 febbraio, si arricchirà ulteriormente con il 'Carnival Music Show' in programma alle 20.