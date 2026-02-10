Carnevale a Foggia il programma degli appuntamenti

Questa mattina è stato presentato il programma del Carnevale a Foggia. Gli eventi si susseguono in tutta la città, con sfilate, maschere e laboratori per grandi e piccoli. L’amministrazione comunale e l’assessorato alla Cultura hanno messo insieme un cartellone ricco e variegato, coinvolgendo diversi partner locali. La festa promette di animare le strade e di coinvolgere tutta la comunità.

Particolarmente ricco e variegato il cartellone del 'Carnevale a Foggia', organizzato dall'assessorato alla Cultura e dall'amministrazione comunale tutta con il coinvolgimento di numerosi partners. Si parte martedì 10 febbraio, con giochi tematici e attività di animazione organizzate dalle 18.

