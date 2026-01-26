Viareggio sequestrati oltre 4 mila prodotti di Carnevale pericolosi

A Viareggio, i militari del Gruppo locale hanno sequestrato oltre 4.000 prodotti di Carnevale ritenuti pericolosi. Con l'avvicinarsi della festività, sono stati intensificati i controlli sugli esercizi commerciali per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire la vendita di articoli non conformi alle normative di sicurezza.

Con l'approssimarsi del Carnevale, i militari del Gruppo di Viareggio hanno rafforzato i controlli verso quegli esercenti che pongono in vendita i prodotti tipici. Nel corso dei riscontri eseguiti dalle Fiamme Gialle è stata individuata un'attività commerciale ubicata nel centro di Viareggio, che ha posto in libera vendita costumi di carnevale, decorazioni, parrucche, accessori per travestimento e bombolette spray di schiuma colorata sprovvisti dei requisiti minimali richiesti dal Codice del Consumo necessari a garantire la sicurezza degli acquirenti. La merce rinvenuta, infatti, non presenta alcuna indicazione sulla provenienza e, ancor più grave, sulla qualità dei materiali di composizione.

