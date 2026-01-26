Con l’avvicinarsi del Carnevale di Viareggio, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli sugli esercizi commerciali, sequestrando oltre 4.000 prodotti potenzialmente pericolosi. L’operazione mira a garantire la sicurezza dei cittadini e la qualità dei prodotti venduti durante le festività. Questa attività si inserisce in un più ampio impegno delle autorità per prevenire rischi legati alla vendita di articoli non conformi o dannosi.

VIAREGGIO (LUCCA) – La Guardia di finanza, con l’avvicinarsi del Carnevale di Viareggio, ha rafforzato i controlli verso quegli esercenti che vendono prodotti tipici del periodo. Nel corso dei riscontri eseguiti dalle Fiamme Gialle è stata individuata un’attività commerciale, nel centro di Viareggio, che ha posto in libera vendita costumi di carnevale, decorazioni, parrucche, accessori per travestimento e bombolette spray di schiuma colorata sprovvisti dei requisiti minimali richiesti dal Codice del Consumo necessari a garantire la sicurezza degli acquirenti. La merce, infatti, non presenta alcuna indicazione sulla provenienza e, ancor più grave, sulla qualità dei materiali di composizione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Carnevale di Viareggio: sequestrati oltre 4000mila prodotti pericolosi

