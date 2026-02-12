Pesaro Carnevale al traguardo | sfilata e festa in musica per sostenere la Pediatria dell’ospedale

Pesaro si prepara a chiudere la sua 69ª edizione di Carnevale con una festa speciale. Dopo la sfilata dei carri allegorici, domenica 15 febbraio, piazza della Libertà si anima con un dj set benefico, che durerà fino alle 20. L’evento serve a raccogliere fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale, coinvolgendo la città in un’occasione di festa e solidarietà.

Carnevale di Pesaro: Tra Tradizione e Musica, la Festa si Prolunga con un Dj Set Benefico. Il Carnevale di Pesaro si prepara a chiudere la sua 69ª edizione con una novità: domenica 15 febbraio, a conclusione della tradizionale sfilata dei carri allegorici, un dj set animerà piazza della Libertà fino alle 20, raccogliendo fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale locale. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale e dal Comitato del Carnevale, mira a prolungare la festa e a coinvolgere un pubblico più ampio in un evento che da sempre rappresenta un momento di aggregazione e creatività per la città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pesaro Carnevale

Il Lions Club Forlì Host rinnova il suo impegno verso la Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni con un gesto di grande valore: la donazione di nuovi arredi, tra cui tre scaffalature, per migliorare gli spazi dedicati ai piccoli pazienti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pesaro Carnevale

Argomenti discussi: 50 anni di passione e lavoro, traguardo storico a Urbania per l’attività di Giuseppe Carnevali.

Il Carnevale ha acceso i motori. E stavolta si chiude con il dj setDomenica andrà in scena la 69esima edizione: 15 le parrocchie protagoniste con 10 allegorie. Oltre al programma classico, spazio per la musica in piazza con Good Pesaro Sound. msn.com

Domenica il Carnevale dei Ragazzi, 10 carri e 15 parrocchie. Il programma completoPESARO - Pesaro si prepara a vivere una delle sue giornate più attese e partecipate dell’anno: domenica 15 febbraio 2026 ... msn.com

Pesaro si prepara alla 69ª edizione del Carnevale dei Ragazzi! Domenica 15 febbraio 2026 la città torna a vestirsi di colori, musica e allegria con uno degli appuntamenti più amati dell’anno. Oltre 800 persone tra Arcidiocesi e volontari rendono possibile un - facebook.com facebook

Il carnevale dei ragazzi torna a Pesaro per la 69/a edizione il 15 febbraio. Novità di quest'anno dj set in piazza con Good Pesaro Sound #ANSA x.com