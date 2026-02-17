Carnevale 2026 | Confesercenti stima un giro d’affari da oltre un miliardo e 200 milioni di euro Per alberghi maschere dolci

Confesercenti calcola che il Carnevale 2026, concluso con il ‘Martedì Grasso’, ha portato un giro d’affari superiore a un miliardo e 200 milioni di euro. Questa cifra deriva dalle spese di famiglie e aziende per alberghi, costumi e dolci tipici, che hanno visto un aumento rispetto agli anni passati. In molte città italiane, le persone hanno scelto di viaggiare e partecipare alle numerose feste, contribuendo a far crescere il settore turistico e commerciale.

Con il 'Martedì Grasso' si chiude il Carnevale, una festa per tutte le età che in questo 2026 vale 1,2 miliardi di euro tra spese per acquisti legati alla tradizione e per viaggiare. Solo nell'ultimo fine settimana (14-17 febbraio), complice la chiusura delle scuole in molte regioni anche lunedì e martedì, si stima abbia generato circa 5 milioni di pernottamenti, con un'occupazione delle camere delle strutture ricettive disponibili online al 75% e una spesa dei turisti sui territori di oltre 710 milioni di euro. È quanto emerge dalle tradizionali indagini sul Carnevale di Ipsos e Centro Studi Turistici Firenze per Confesercenti