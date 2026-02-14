San Valentino dati di Confesercenti | lo festeggia il 58% degli italiani giro d’affari da oltre 350 milioni

Il 58% degli italiani celebra San Valentino quest’anno, secondo i dati di Confesercenti, perché vogliono dimostrare il loro affetto con regali e uscite speciali. Domenica, con il giorno festivo, spinge molte coppie a pianificare cene romantiche, acquisti di fiori e regali più costosi, come gioielli o viaggi. In media, ogni persona spende circa 152 euro, contribuendo a un giro d’affari che supera i 350 milioni di euro. La giornata si preannuncia quindi come un’occasione di consumo molto forte, con tante attività legate all’amore.

Cene romantiche, omaggi floreali e regali più impegnativi, dai gioielli ai viaggi. Gli italiani non rinunciano a San Valentino, che quest'anno cade di sabato e si presta ancora di più a trasformarsi in un'occasione di consumo "pieno", tra uscite e acquisti, per una spesa media 152 euro a persona. È quanto emerge da un sondaggio Confesercenti-Ipsos sulle intenzioni di spesa per la festa degli innamorati. San Valentino si conferma una ricorrenza capace di attivare consumi, soprattutto quando cade in un giorno favorevole come il sabato: cresce la propensione a vivere l'occasione tra cena, piccoli regali e acquisti di prossimità.