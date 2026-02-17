Carmine Buschini ha attirato l’attenzione dei fan grazie al suo ruolo in Cuori 3, ma la causa è la sua popolarità derivata anche da Braccialetti Rossi. Il giovane attore vive a Roma e ha appena iniziato la carriera nel mondo della recitazione, dopo aver studiato all’università. La sua presenza è diventata centrale nella serie, portando sul set un’energia fresca e spontanea.

Carmine Buschini è uno dei protagonisti della terza stagione di Cuori, diventato famoso grazie alla fiction Rai Braccialetti Rossi.. Originario di Villaricca (Napoli) e nato nel 1996, proviene da una famiglia molto numerosa e, all’età di 10 anni, è stato abbandonato dalla madre a cui è stato tolto l’affido del figlio. Carmine è infatti cresciuto in una casa famiglia ed è poi stato adottato da una famiglia di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. Proprio lì ha potuto dedicarsi alla passione per la recitazione e, nel 2014, si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ottenendo il diploma nel 2018. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Carmine Buschini età, dove vive, fidanzata, carriera, studi: tutto sul giovane chirurgo di Cuori 3

