Andrea Pucci | età moglie e figli vero nome studi dove vive Tutto sul co-conduttore di Sanremo

Andrea Pucci, il volto noto di Sanremo 2026, ha 59 anni e vive a Milano. Comico, attore e presentatore, è nato nel 1965 e ha costruito una carriera fatta di spettacoli e televoto. Sul palco del festival, porta il suo stile diretto e spontaneo, senza troppi fronzoli. È sposato e ha figli, ma preferisce mantenere privata la sua vita familiare.

Comico, attore e presentatore televisivo, il co-conduttore di Sanremo 2026 Andrea Pucci è originario di Milano ed è nato nel 1965.. All’inizio ha lavorato fuori dal mondo dallo spettacolo, dato che è stato per qualche tempo impiegato presso la tabaccheria di famiglia. In seguito ha anche esercitato la professione di gioielliere, ma la vera svolta è arrivata nel 1993, quando ha partecipato – e vinto – come concorrente barzellettiere al programma La sai l’ultima?. I primi passi e il successo in tv. Nei due anni successivi, Pucci è tornato nel programma comico come ospite fisso e, nel frattempo, ha partecipato ad altre trasmissioni del settore come Sotto a chi tocca, Scherzi a parte e Lista d’attesa. 🔗 Leggi su Tpi.it

