Carlo Conti ha fatto un'offerta concreta a Federica Brignone per portarla a condurre Sanremo 2026, motivato dalla sua popolarità crescente tra il pubblico. La campionessa di sci ha confermato di aver ricevuto la proposta, ma al momento non ha ancora deciso se accettarla. Durante un'intervista, Brignone ha spiegato di essere sorpresa dall'interesse, anche perché non ha mai avuto esperienze in televisione. La discussione sulla sua partecipazione si concentra soprattutto sulla possibilità di combinare sport e intrattenimento in una delle manifestazioni più importanti d’Italia.

A Sanremo 2026 Federica Brignone tornerà come ospite di una delle serate dopo il doppio oro alle Olimpiadi di Milano Cortina? Cosa è emerso e cosa ha detto lei. È una delle protagoniste assolute di queste Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con ben 2 medaglie: l’oro in super-G e nello slalom gigante. Parliamo di una delle atlete azzurre più amate. A Sanremo Federica Brignone avrà un posto riservato come ospite? Al momento è difficile a dirsi. Carlo Conti pare stia provando in tutti i modi a mettere a segno questo colpaccio, ma Federica Brignone sul Festival è stata piuttosto chiara durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Carlo Conti tenta il colpaccio con Federica Brignone a Sanremo 2026, lei svela se ci sarà

Carlo Conti vuole Brignone a Sanremo. Lei: "Io scio, non canto". Ma la Rai ci speraCarlo Conti ha espresso il desiderio di vedere Federica Brignone sul palco di Sanremo, ma lei risponde che preferisce sciare piuttosto che cantare.

Sanremo 2026, c’è anche Mara Venier. E Carlo Conti fa pressing su Federica BrignoneMara Venier si prepara a salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026, questa volta come ospite speciale nella serata dedicata alle cover del venerdì.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.