Carlo Conti tenta il colpaccio con Federica Brignone a Sanremo 2026 lei svela se ci sarà
Carlo Conti ha fatto un'offerta concreta a Federica Brignone per portarla a condurre Sanremo 2026, motivato dalla sua popolarità crescente tra il pubblico. La campionessa di sci ha confermato di aver ricevuto la proposta, ma al momento non ha ancora deciso se accettarla. Durante un'intervista, Brignone ha spiegato di essere sorpresa dall'interesse, anche perché non ha mai avuto esperienze in televisione. La discussione sulla sua partecipazione si concentra soprattutto sulla possibilità di combinare sport e intrattenimento in una delle manifestazioni più importanti d’Italia.
A Sanremo 2026 Federica Brignone tornerà come ospite di una delle serate dopo il doppio oro alle Olimpiadi di Milano Cortina? Cosa è emerso e cosa ha detto lei. È una delle protagoniste assolute di queste Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con ben 2 medaglie: l’oro in super-G e nello slalom gigante. Parliamo di una delle atlete azzurre più amate. A Sanremo Federica Brignone avrà un posto riservato come ospite? Al momento è difficile a dirsi. Carlo Conti pare stia provando in tutti i modi a mettere a segno questo colpaccio, ma Federica Brignone sul Festival è stata piuttosto chiara durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Carlo Conti vuole Brignone a Sanremo. Lei: "Io scio, non canto". Ma la Rai ci speraCarlo Conti ha espresso il desiderio di vedere Federica Brignone sul palco di Sanremo, ma lei risponde che preferisce sciare piuttosto che cantare.
Sanremo 2026, c’è anche Mara Venier. E Carlo Conti fa pressing su Federica BrignoneMara Venier si prepara a salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026, questa volta come ospite speciale nella serata dedicata alle cover del venerdì.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carlo Conti si affida all’usato sicuro; Carlo Conti annuncia l'ultimo super ospite a Domenica In: Per la serata finale ci sarà Andrea Bocelli; Carlo Conti oggi al Quirinale con Pausini e i cantanti: A Sanremo siamo liberi, nessuna interferenza del Governo. Pucci? Scelta autonoma; Carlo Conti rompe il silenzio sul forfait di Andrea Pucci a Sanremo 2026, mi dispiace che abbia rinunciato.
Sanremo 2026, Carlo Conti torna sul caso Pucci: Nessuno mi ha obbligato, è stata una mia scelta autonoma. Quel palco fa paura. Le parole a Domenica InCarlo Conti risponde alle polemiche su Pucci: È stata una mia scelta autonoma. Quel palco fa paura ai comici ... ilfattoquotidiano.it
Madonna a Sanremo 2026? Carlo Conti tenta il colpaccio/ L’accordo dovrebbe coinvolgere Dolce e GabbanaCarlo Conti tenta il colpaccio: il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 sogna di portare all'Ariston Madonna. Per Madonna non sarebbe la prima volta essendo già stata ospite del Festival ... ilsussidiario.net
Stefano De Martino potrebbe condurre Sanremo 2027! Arriva il NO di Carlo Conti al rinnovo facebook
#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti aggiungendo che con Eros Ramazzotti e Laura Pausini “rappresentano i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell'Ariston x.com