Chiuso un ristorante sul Lungarno | carenze igieniche e irregolarità sull’impianto del gas

Un ristorante sul Lungarno Mediceo a Pisa è stato chiuso dalle autorità questa mattina a causa di gravi problemi igienici e irregolarità nell’impianto del gas, dopo un’ispezione che ha rilevato condizioni pericolose per i clienti e il personale. Durante il controllo, i vigili hanno trovato alimenti mal conservati e tubature non a norma, mettendo in evidenza una gestione poco sicura del locale.

Pisa, 16 febbraio 2026 – Maxi controllo interforze nel centro storico e un ristorante chiuso sul Lungarno Mediceo per gravi carenze igieniche e di sicurezza. L’operazione è stata condotta nella notte del 13 febbraio nell’ambito di un servizio straordinario mirato alla tutela della salute pubblica e della legalità. Il controllo, coordinato dalla stazione carabinieri di Migliarino, ha visto la partecipazione di questura, guardia di finanza, Nas di Livorno, Nil di Pisa, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, Asl e polizia municipale. Le verifiche si sono concentrate su un noto ristorante situato in Lungarno Mediceo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

