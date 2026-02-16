Chiuso un ristorante sul Lungarno | carenze igieniche e irregolarità sull’impianto del gas
Un ristorante sul Lungarno Mediceo a Pisa è stato chiuso dalle autorità questa mattina a causa di gravi problemi igienici e irregolarità nell’impianto del gas, dopo un’ispezione che ha rilevato condizioni pericolose per i clienti e il personale. Durante il controllo, i vigili hanno trovato alimenti mal conservati e tubature non a norma, mettendo in evidenza una gestione poco sicura del locale.
Pisa, 16 febbraio 2026 – Maxi controllo interforze nel centro storico e un ristorante chiuso sul Lungarno Mediceo per gravi carenze igieniche e di sicurezza. L’operazione è stata condotta nella notte del 13 febbraio nell’ambito di un servizio straordinario mirato alla tutela della salute pubblica e della legalità. Il controllo, coordinato dalla stazione carabinieri di Migliarino, ha visto la partecipazione di questura, guardia di finanza, Nas di Livorno, Nil di Pisa, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, Asl e polizia municipale. Le verifiche si sono concentrate su un noto ristorante situato in Lungarno Mediceo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pesce avariato e carenze igieniche, sequestri e ristorante chiuso
La Guardia costiera di Genova ha effettuato controlli sulla filiera commerciale ittica, concentrandosi su pescherie e ristoranti della città e dintorni.
Gravi carenze igieniche e nella sicurezza: chiuso ristorante sui lungarni
Il ristorante situato sui lungarni di Pisa è stato chiuso dai carabinieri dopo aver scoperto gravi carenze igieniche e di sicurezza durante un controllo notturno il 13 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gravi carenze igienico-sanitarie e mancanza dei requisiti di sicurezza, chiuso un ristorante; Gravi irregolarità igienico-sanitarie: ristorante chiuso. E c'è la maxi multa; Il giallo di Lido 84: perché ha chiuso uno dei migliori ristoranti d’Italia?; Paura a Montesacro, crolla un muro sul dehors di un ristorante: clienti in fuga dal locale.
Chiuso ristorante sul lungarno di Pisa per gravi carenze igieniche e di sicurezzaMaxi-controllo interforze a Pisa: ristorante sul Lungarno chiuso per gravi carenze igieniche e di sicurezza, titolare sanzionato ... gonews.it
Incendio in un ristorante di Saronno, locale chiuso per danniAl termine delle operazioni, il locale è stato dichiarato inagibile a causa dei danni riportati (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it
Questa sera il ristorante Le Rapalline rimarrà chiuso. Ci vediamo domani - facebook.com facebook