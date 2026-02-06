Minore in sala scommesse locale chiuso dieci giorni e multa salata

La Guardia di finanza di Perugia e l’Agenzia delle dogane hanno chiuso una sala scommesse nel centro della città. Durante un controllo, hanno trovato un minorenne di 18 anni all’interno del locale. Per questo motivo, hanno deciso di chiudere il locale per dieci giorni e di applicare una multa salata. La scoperta ha fatto scattare immediatamente le sanzioni previste dalla legge.

