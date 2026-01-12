infarto e ictus le 5 abitudini in tavola per evitarli

Infarto e ictus rappresentano importanti rischi cardiovascolari. Adottare alcune semplici abitudini alimentari può contribuire a ridurne la probabilità. Uno studio pubblicato sul European Journal of Preventive Cardiology, a cura di esperti europei, evidenzia cinque regole fondamentali per una dieta più salutare. Queste indicazioni, basate su evidenze scientifiche, sono utili per promuovere uno stile di vita più equilibrato e prevenire eventi cardiovascolari.

Infarto e ictus? Per prevenirli basta seguire cinque semplici regole. A confermarlo è il documento pubblicato su European Journal of Preventive Cardiology a cura di esperti dell’European Association of Preventive Cardiology (Associazione Europea di Cardiologia Preventiva) e dell’Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions of the European Society of Cardiology. Tra i firmatari c’è Giuseppe Biondi Zoccai, professore associato in Cardiologia presso La Sapienza - Università di Roma, Responsabile del Servizio di Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

