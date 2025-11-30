Perché dopo influenza e Covid aumenta il rischio di infarto e ictus

L'allarme dei ricercatori. Il rischio di evento cardiaco e ictus aumenta fino a 5 volte dopo un virus respiratorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perché dopo influenza e Covid aumenta il rischio di infarto e ictus

Argomenti simili trattati di recente

Perché dopo 45 anni servono ancora fondi per la ricostruzione? La città “ha vinto la battaglia” descritta dal sindaco Torre? - facebook.com Vai su Facebook

“Perché i soldi per ricostruire #Gaza non li mette #Israele?”: giornalista italiano perde il lavoro dopo questa domanda Vai su X

L'influenza corre, Fabrizio Pregliasco: «Mezzo milione di casi in una settimana, vaccinatevi contro il Covid anche se è fuori moda» - Secondo i dati preliminari della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nella settimana dal 16 al 23 novembre ... Riporta msn.com

In breve: come distinguere il COVID dall'influenza? - Scopri cosa cambia davvero, quanto durano i disturbi, quando fare il tampone e cosa fare. my-personaltrainer.it scrive

Infarto e ictus, aumenta il rischio dopo influenza e covid: lo studio - E se l'attenzione di chi cade nella rete dei patogeni stagionali è ovviamente concentrata sui sintomi più immediati ed evidenti (febbre ... Riporta adnkronos.com