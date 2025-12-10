Ecco le nuove sale di Cardiologia interventistica | Un gioiello per il nostro ospedale
Piacenza potenzia il suo reparto di Cardiologia interventistica con l'apertura di nuove sale di Emodinamica ed Elettrofisiologia. Un importante investimento che rappresenta un progresso significativo nel trattamento delle malattie cardiovascolari, consolidando la città come centro di eccellenza nel settore sanitario.
Con l’attivazione delle nuove sale di Emodinamica ed Elettrofisiologia, Piacenza compie un ulteriore passo avanti nel campo della sanità cardiovascolare, rafforzando la propria posizione come polo di eccellenza.Si tratta di ambienti ad alta specializzazione, già operativi da alcune settimane, che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
