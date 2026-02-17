Cardiochirurgia pediatrica Taormina De Luca M5S | Accorpamento pasticciato rischio per cure e professionalità

De Luca del Movimento 5 Stelle critica l’accorpamento della cardiochirurgia pediatrica di Taormina approvato oggi dalla Commissione Sanità dell’Ars. La decisione collega la struttura di Taormina all’ospedale Rodolico di Catania, mantenendo formalmente la sede sull’isola, ma riducendo di fatto le opportunità di cura locali. La scelta potrebbe mettere a rischio le professionalità e le cure offerte ai piccoli pazienti della zona.

Commissione Sanità vota collegamento con Catania: deputato pentastellato denuncia frammentazione gestionale e minacce al reparto "Oggi la Commissione Sanità dell'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un accorpamento della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, mantenendo solo formalmente la sede fisica sull'Isola, ma collegandola all'ospedale Rodolico di Catania. Un pastrocchio istituzionale e sanitario, votato dal centrodestra, che rischia di compromettere la qualità delle cure". Lo afferma Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all'ARS e membro della Commissione Sanità, intervenendo dopo il voto sulla riorganizzazione del reparto.

