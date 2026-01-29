Cardiochirurgia pediatrica De Luca M5S | Taormina depotenziata è scelta politica inaccettabile non ci arrederemo

L’assessore regionale alla Salute propone di spostare il reparto di cardiochirurgia pediatrica da Taormina a Catania. La decisione provoca sdegno e protesta tra i medici e i cittadini, che considerano questa scelta politica inaccettabile. La posizione del Movimento 5 Stelle è chiara: non ci arrenderemo e lotteremo per mantenere il servizio a Taormina. La questione è diventata subito un caso politico, con tensioni che aumentano giorno dopo giorno.

Non è un fulmine a ciel sereno, è un incubo che si materializza. L’Assessorato regionale alla Salute propone di spostare il collegamento funzionale della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina dal Papardo di Messina al Policlinico Rodolico di Catania. Una decisione che, secondo Antonio De Luca, capogruppo M5S all’Ars, non è tecnica ma politica, e colpisce duramente un centro di eccellenza che da anni garantisce cure pediatriche di alto livello. "Oggi in Giunta Regionale - afferma De Luca - sarà discussa una modifica del piano operativo delle Cardiochirurgie pediatriche, proposta dall’Assessorato alla Salute, che trasferisce il collegamento funzionale della struttura di Taormina dall’Ospedale Papardo di Messina al Policlinico Rodolico – San Marco di Catania.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

