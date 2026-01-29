Cardiochirurgia pediatrica De Luca M5S | Taormina depotenziata è scelta politica inaccettabile non ci arrederemo

L’assessore regionale alla Salute propone di spostare il reparto di cardiochirurgia pediatrica da Taormina a Catania. La decisione provoca sdegno e protesta tra i medici e i cittadini, che considerano questa scelta politica inaccettabile. La posizione del Movimento 5 Stelle è chiara: non ci arrenderemo e lotteremo per mantenere il servizio a Taormina. La questione è diventata subito un caso politico, con tensioni che aumentano giorno dopo giorno.

Non è un fulmine a ciel sereno, è un incubo che si materializza. L’Assessorato regionale alla Salute propone di spostare il collegamento funzionale della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina dal Papardo di Messina al Policlinico Rodolico di Catania. Una decisione che, secondo Antonio De Luca, capogruppo M5S all’Ars, non è tecnica ma politica, e colpisce duramente un centro di eccellenza che da anni garantisce cure pediatriche di alto livello. "Oggi in Giunta Regionale - afferma De Luca - sarà discussa una modifica del piano operativo delle Cardiochirurgie pediatriche, proposta dall’Assessorato alla Salute, che trasferisce il collegamento funzionale della struttura di Taormina dall’Ospedale Papardo di Messina al Policlinico Rodolico – San Marco di Catania.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Taormina Cardiochirurgia Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, M5Stelle all’attacco: “No al collegamento con Catania” La posizione del Movimento 5 Stelle sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina si fa più articolata, con Antonio De Luca che chiede un’audizione urgente all’assessora regionale alla Salute. La Uil è sicura: "A Capodanno il reparto di Cardiochirurgia pediatrica a Taormina chiuderà definitivamente" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Taormina Cardiochirurgia Argomenti discussi: Maltempo a Taormina, Il sindaco De Luca: Consegnata al presidente del senato La Russa la nostra proposta per affrontare l’emergenza. Ccpm di Taormina. De Luca (M5S): In Regione piano per collegamento a Catania, è uno scippoIl deputato del Movimento 5 Stelle annuncia battaglia da Tempostretto.it ... msn.com Cardiochirurgia pediatrica: al Bambino Gesù riparata per la prima volta una valvola con tecnica endoscopicaÈ la prima operazione intracardiaca video-assistita su una ragazza di 17 anni. Un passo avanti che consente di offrire ai interventi sempre più sicuri e meno invasivi, ampliando la possibilità di appl ... corriere.it Cardiochirurgia pediatrica: intervento in HD per riparare una valvola cardiaca. Operazione mini-invasiva totalmente video-assistita su una ragazza di 17 anni affetta da insufficienza mitralica ospedalebambinogesu.it/cardiochirurgi… x.com CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA: AL BAMBINO GESU' DI ROMA L'INTERVENTO IN HD PER RIPARARE UNA VALVOLA DEL CUORE Prima operazione intracardiaca totalmente video-assistita su una paziente di 17 anni. Ogni anno circa 450 le procedur facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.