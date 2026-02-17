Carcere di Avellino sindacati chiedono attivazione Tavolo Superiore

Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria hanno richiesto l’attivazione di un Tavolo Superiore dopo aver riscontrato problemi gravi e continui nella gestione della Casa Circondariale di Avellino. La richiesta nasce dalla difficoltà di garantire sicurezza e ordine all’interno della struttura, che negli ultimi mesi ha registrato numerosi episodi di tensione tra i detenuti e carenze di personale. I sindacalisti chiedono un intervento immediato per affrontare le criticità e migliorare le condizioni di lavoro degli agenti.

"Le scriventi Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla luce della grave e persistente situazione organizzativa e gestionale in atto presso la Casa Circondariale di Avellino e considerata la natura pro tempore dell’attuale incarico di Direzione – ormai giunto a naturale scadenza – ritengono non più rinviabile l’attivazione con urgenza di apposito interpello per la copertura stabile della funzione apicale dell’Istituto. Si ritiene imprescindibile evidenziare come l’Amministrazione centrale e regionale abbia destinato ingenti risorse umane e organizzative per tentare di risollevare concretamente le sorti dell’Istituto, intervenendo su strutture, servizi e modelli operativi, sforzi cui si sono affiancati quelli costanti, professionali e spesso gravosi profusi dal personale di Polizia Penitenziaria, che quotidianamente garantisce il funzionamento dell’Istituto anche in condizioni operative complesse.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

