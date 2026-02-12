Numero unico 116-117 i sindacati | Bene l’attivazione ma la gestione sia davvero regionale

I sindacati accolgono con favore l’attivazione del numero unico europeo 116-117, pensato per le cure non urgenti. Uil Fpl, Nursind e Cisl Fp lo definiscono uno strumento utile, ma chiedono che la gestione resti davvero regionale. La novità potrebbe alleggerire il carico sui pronto soccorso, evitando accessi non necessari, se viene organizzata bene. Ora si attende di capire come sarà applicata sul territorio.

Uil Fpl, Nursind E Cisl Fp chiedono una regia centrale e criticano l’ipotesi di incardinare il servizio in Asugi. Dubbi anche sull’uso del 116-117 per le aggressioni al personale sanitario L’attivazione del numero unico europeo 116-117 per le cure non urgenti in Friuli Venezia Giulia trova il favore di Uil Fpl, Nursind e Cisl Fp, che lo considerano uno strumento “potenzialmente utile” per rafforzare l’assistenza territoriale e ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso. I sindacati, però, chiedono che l’impianto organizzativo sia coerente con la natura regionale del servizio. Secondo le sigle, il punto centrale riguarda la governance.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Aumenta il sostegno al Fondo Unico regionale per le strade, con 75 sindaci che chiedono un finanziamento adeguato.

