vietnam folla in strada ad hanoi in vista del capodanno lunare

A Hanoi, centinaia di persone si radunano in strada per festeggiare il Tet, il Capodanno lunare vietnamita, che quest'anno si celebra il 17 febbraio. La gente accende lanterne colorate e compra fiori di pesco, simbolo di buon auspicio. Le strade si riempiono di allegria e tradizioni, con le famiglie che si preparano a ricevere il nuovo anno.

(LaPresse) Il Vietnam si prepara al Tet, così com’è chiamato nel Paese il capodanno lunare, che cade il 17 febbraio e che è una festa molto sentita. Affollate le strade strette della capitale Hanoi con le famiglie intente ad acquistare fiori, cibi festivi e decorazioni rosso vivo, elementi essenziali per le celebrazioni. La celebrazione segna l’arrivo della primavera secondo il calendario lunare ed è un momento di riunione familiare, in cui si onorano gli antenati e si dà il benvenuto alla buona fortuna. Luogo simbolo di Hanoi nei giorni precedenti la festività è il mercato di Hang Luoc, risalente a oltre un secolo fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

