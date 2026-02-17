Capodanno Cinese 2026 inizia l'anno del Cavallo di Fuoco Yang | l'oroscopo per tutti i segni zodiacali
Il 17 febbraio 2026, il Capodanno Cinese segna l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco Yang, portando con sé un’ondata di energia forte e imprevedibile. Questa data coincide con la tradizionale celebrazione che coinvolge milioni di persone in Cina e nel mondo, pronti a festeggiare con fuochi d’artificio e danze tradizionali. La scelta del Cavallo di Fuoco Yang promette un periodo di grande dinamismo e cambiamenti improvvisi, influenzando le decisioni e le emozioni di molti durante i mesi a venire.
Il 17 febbraio 2026 inizierà l'anno lunare del Cavallo di Fuoco Yang con il Capodanno Cinese: arrivano tante energie dirompenti e trasformative, tanta impulsività e creatività. Ecco cosa significa e quali saranno gli effetti per tutti i segni zodiacali cinesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Capodanno cinese, inizia l’anno del Cavallo di fuoco. La campana e rintocchi portafortuna
Il Capodanno cinese è iniziato alle 17 di oggi a Prato, segnando il passaggio dall’anno del Serpente a quello del Cavallo di fuoco.
Siamo nell’anno del cavallo: il 2026 sarà un anno speciale secondo il capodanno cinese
Il 2026 sarà un anno importante perché il capodanno cinese segna l’ingresso nell’anno del cavallo, simbolo di energia e libertà.
Oroscopo Cinese il Cavallo di Fuoco del 2026 porta fortuna e prosperità a pochi segni prescelti.
Argomenti discussi: Capodanno Cinese, il 2026 è l’anno del Cavallo di fuoco: gli eventi a Milano; Capodanno Cinese 2026 a Torino; Guida pratica al Capodanno Cinese 2026: dove vedere le parate più spettacolari; In arrivo il Capodanno Cinese, questo sarà l’Anno del Cavallo di Fuoco: quando inizia e quando finisce (nel 2026).
Capodanno cinese, inizia l’anno del Cavallo di fuoco. La campana e rintocchi portafortunaIn tanti ieri, cinesi e non, al tempio buddista per partecipare all’antico rito che apre i festeggiamenti ... msn.com
Capodanno cinese, il 2026 è l'anno del Cavallo: significato, storia e curiositàDal 17 febbraio al 3 marzo 2026 il Capodanno cinese, la Festa di Primavera, segnerà l'ingresso nell'Anno del Cavallo di Fuoco, un periodo carico di simboli, riti millenari e significati legati al ... tg24.sky.it
Capodanno cinese, inizia l'anno del Cavallo di Fuoco: cosa rappresenta, come si calcola e come si festeggia (anche a Milano e Prato) x.com
In questi giorni si celebra il Capodanno Cinese: quale modo migliore per festeggiarlo se non preparando ricette cinesi a casa Entriamo nell’Anno del Cavallo di Fuoco, simbolo di energia, determinazione e passione. Un nuovo inizio che, secondo la tradi - facebook.com facebook