Capodanno cinese inizia l’anno del Cavallo di Fuoco | cosa rappresenta come si calcola e come si festeggia anche a Milano e Prato

Il Capodanno cinese del 17 febbraio segna l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco, un evento importante che celebra il passaggio di un ciclo zodiacale e coinvolge molte comunità. La data si determina secondo il calendario lunare, che si basa sui movimenti della luna, e quest’anno cade in un giorno particolare con tradizioni specifiche. A Milano e Prato, le strade si riempiono di lanterne rosse e di mercatini dedicati, mentre le famiglie si preparano a celebrare con pasti tradizionali e fuochi d’artificio.

Ci siamo. Martedì 17 febbraio è il giorno del Capodanno cinese, l’inizio di un periodo di celebrazioni radicate nella cultura contadina – la Festa di Primavera – che durerà sino al prossimo 3 marzo. L’anno che si apre sarà quello del Cavallo di Fuoco, simbolo di indipendenza, coraggio e innovazione. Il culmine dei festeggiamenti è in programma per il 3 marzo, giorno di luna piena, quando si celebrerà la Festa delle Lanterne. Oltre che in Cina, il Capodanno si festeggerà anche in molti altri Paesi asiatici, come Corea del Sud, Mongolia, Singapore, Birmania, Malesia, Vietnam, Nepal e Bhutan. Oltre che, ovviamente, all’interno delle comunità cinesi presenti in molti altri Paesi del mondo, Italia compresa.🔗 Leggi su Open.online

Padova si prepara a festeggiare l’arrivo del Capodanno cinese, che quest’anno segna l’anno del Cavallo.

