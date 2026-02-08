Il Capodanno cinese del 2026 si avvicina e si celebrerà il 17 febbraio. Per un miliardo e mezzo di persone, questo giorno segna il vero inizio del nuovo anno nel calendario tradizionale. L’anno del Cavallo di fuoco porterà novità e cambiamenti, e le celebrazioni si svolgeranno con tradizioni che durano da secoli. Mentre in Occidente si sono già conclusi i festeggiamenti di inizio gennaio, in America, Asia e in molte comunità cinesi sparse nel mondo, si preparano a vivere questa giornata speciale con fu

Mentre il mondo occidentale ha già archiviato i festeggiamenti di inizio gennaio, per oltre un miliardo e mezzo di persone la vera svolta del calendario avverrà il 17 febbraio 2026. Questa data segna l’inizio del nuovo anno lunare, un evento che non segue il nostro calendario solare fisso, ma si basa sui cicli della luna. Conosciuta anche come Festa della Primavera, questa ricorrenza è il momento più importante dell’anno in Cina, Vietnam, Corea e in moltissime comunità asiatiche globali, portando con sé un mix di folklore millenario e speranza per il futuro. Il 2026 non è un anno qualunque. Secondo l’astrologia cinese, ogni anno è governato da un animale e da un elemento (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Capodanno Cinese 2026: quando comincia e come sarà l’anno del Cavallo di fuoco?

Il Capodanno cinese 2026 si avvicina, segnando l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Astrologia Cinese Ba Zi 2026, anno del Cavallo di Fuoco yang, in base al tuo Day Master

Argomenti discussi: Capodanno cinese 2026 a piazza Vittorio; 30.01 Capodanno Cinese a Roma; Anno del Cavallo. Padova festeggia il capodanno cinese 2026; Capodanno cinese 2026: ecco quando sarà e come festeggiarlo a Roma tra cibo e eventi da non perdere.

