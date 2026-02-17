Il Capodanno cinese del 17 febbraio segna l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco, una data che porta con sé energie intense e caratteristiche energiche. Questa combinazione, secondo l’oroscopo orientale, promette movimenti rapidi e grandi cambiamenti, influenzando le vite dei dodici segni zodiacali. Per molti, infatti, si prevedono momenti di grande entusiasmo e sfide inaspettate, mentre altri sentono già il fermento di novità che si avvicina.

Il 2026, secondo l’oroscopo cinese, non è un anno destinato a passare inosservato: con il Capodanno lunare del 17 febbraio si entra infatti nell’anno del Cavallo di Fuoco, una combinazione che nella tradizione orientale è considerata tra le più dinamiche e travolgenti dell’intero ciclo zodiacale. Il Cavallo è simbolo di libertà, movimento e spirito indipendente, mentre l’elemento Fuoco intensifica tutto ciò che tocca, accendendo passioni, ambizioni e desiderio di cambiamento. Il risultato è un periodo che invita a uscire dalla comfort zone, a prendere decisioni rapide e a non avere paura di mettersi in gioco, anche quando il terreno sembra incerto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Capodanno Cinese, è l’anno del Cavallo di Fuoco: cosa significa e quali novità porta ai segni

Il Capodanno cinese 2026 è iniziato il 17 febbraio, quando la Luna nuova segnala l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco.

Il Capodanno cinese del 2026 si celebra il 17 febbraio, quando inizia l’anno del Cavallo di Fuoco, a causa del calendario lunare che determina questa festività.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.