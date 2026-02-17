Capodanno cinese 2026 | è iniziato l’anno del Cavallo di Fuoco Cosa significa e perché la data cambia ogni anno

Il Capodanno cinese 2026 è iniziato il 17 febbraio, quando la Luna nuova segnala l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco. La data cambia ogni anno perché si basa sul calendario lunare, che segue le fasi della Luna. Quest’anno, i festeggiamenti si sono concentrati su tradizioni che coinvolgono fuochi d’artificio e danze del leone, portando nelle strade di molte città un’atmosfera di festa.

Roma, 127 febbraio 2026 – Mentre il Martedì Grasso segna il culmine e la conclusione dei festeggiamenti del Carnevale, con la Luna nuova del 17 febbraio 2026 inizia il Capodanno cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera. Il 2026 segna il ritorno del Cavallo di Fuoco, una combinazione che si verifica solo una volta ogni 60 anni. Se il Cavallo rappresenta di per sé l'indipendenza e la velocità, l'elemento Fuoco agisce come un acceleratore: ne deriva un anno di grandi trasformazioni, ideale per chi ha il coraggio di osare, ma che richiede anche di allenare la capacità di gestione delle emozioni e dell'impulsività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

