Capodanno cinese al Mercato Centrale di Firenze

Il Mercato Centrale di Firenze ospita una serie di eventi per il Capodanno cinese, che si svolgono dal 18 al 28 febbraio 2026. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Associna e LIAO – Laboratorio Incontro Asia Occidente, e mira a far conoscere le tradizioni cinesi ai visitatori del mercato. Durante le giornate, si potranno assaggiare piatti tipici e partecipare a laboratori culturali, portando un tocco di Oriente nel cuore di Firenze.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un appuntamento che vede per la prima volta Mercato Centrale promuovere attivamente la cultura cinese a 360° in occasione del Capodanno Cinese 2026 dedicato all’Anno del Cavallo di fuoco. Proprio a pochi passi da Piazza Vittorio Emanuele II, in una zona che negli ultimi decenni ha ricoperto un ruolo fondamentale nel mantenere viva la cultura cinese nella Capitale, tra ristoranti, bazar e botteghe.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Il primo Capodanno Cinese al Mercato CentraleIl Mercato Centrale di Roma organizza il primo Capodanno Cinese dal 18 al 28 febbraio, dopo aver deciso di celebrare questa ricorrenza per far conoscere meglio le tradizioni asiatiche ai visitatori. Leggi anche: Firenze, dai laboratori di letterine alle ghirlande: il Natale al Mercato Centrale Rissa di capodanno in piazza Duomo a Firenze / 1 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa fare per il Capodanno Cinese a Roma? Scopri gli eventi in programma di Mercato Centrale; Il primo Capodanno Cinese al Mercato Centrale; Il Serravalle Outlet celebra il Capodanno Cinese: La Cina sempre più mercato strategico del Gruppo; Questo Capodanno cinese 2026 in Seine-Saint-Denis offre un mercato artigianale e intrattenimenti gratuiti. Il Capodanno cinese diventa show di gusto e cultura al Mercato centrale di RomaFino al 28 febbraio, laboratori, proiezioni, arti marziali e una cena simbolica guidata da chef esperti trasformano gli spazi in un palinsesto culturale dedicato alle tradizioni della comunità asiatic ... italiaatavola.net Il primo Capodanno Cinese al Mercato CentraleA partire dal 18 al 28 febbraio, presso il Mercato Centrale Roma andranno in scena una serie di eventi e attività dedicati al Capodanno Cinese, realizzati in collaborazione con Associna e LIAO – ... romatoday.it Questa veduta del Mercato Centrale sembra quasi un fermo immagine di Firenze quando era più “operosa” che turistica. L’opera di Alfredo Cifariello (1928) ci porta dentro una giornata qualunque: i banchi coperti allineati come un piccolo quartiere sotto le tett facebook Siamo al Mercato Centrale - Spazio Fare (Via Giolitti - adiac Stazione Termini). A questo link youtube.com/live/I7l5R0gTI… la diretta (h 11) dell'evento di premiazione di "PA Ok!", contest di @FunzPub realizzato da Formez con il contributo di @sdabocconi x.com