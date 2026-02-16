Il primo Capodanno Cinese al Mercato Centrale

Da romatoday.it 16 feb 2026

Il Mercato Centrale di Roma organizza il primo Capodanno Cinese dal 18 al 28 febbraio, dopo aver deciso di celebrare questa ricorrenza per far conoscere meglio le tradizioni asiatiche ai visitatori. Durante le dieci giornate, i clienti potranno partecipare a corsi di cucina, degustazioni di piatti tipici e spettacoli di danza tradizionale, tutti pensati per coinvolgere il pubblico e trasmettere l’atmosfera festiva della festa cinese.

Per la prima volta il Mercato Centrale promuove attivamente la cultura cinese a 360° in occasione del Capodanno Cinese 2026 dedicato all’Anno del Cavallo di fuoco. Proprio a pochi passi da Piazza Vittorio Emanuele II, in una zona che negli ultimi decenni ha ricoperto un ruolo fondamentale nel mantenere viva la cultura cinese nella Capitale, tra ristoranti, bazar e botteghe. Ore 19.30 - Laboratorio di Ravioli con Angelo Ji chef del ristorante Lamien and Dumpling dove i partecipanti potranno assaggiare i ravioli appena preparati e porteranno a casa 4 ravioli da cuocere direttamente nella propria cucina, per continuare l’esperienza anche dopo il laboratorio.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

