Firenze dai laboratori di letterine alle ghirlande | il Natale al Mercato Centrale
Firenze, 3 dicembre 2025 - Laboratori di letterine, ghirlande colorate, luci, degustazioni e musica: torna il Natale al Mercato Centrale Firenze, che presenta il calendario di iniziative 2025, un mese di appuntamenti pensati per gli spazi del Mercato in un luogo vivo, accogliente e aperto alla città. Per il Mercato Centrale Firenze, la programmazione di quest’anno si inserisce nell'idea di “una sola voce, tante piazze”, che interessa tutte le sedi di Firenze, Torino, Roma e Milano, con l’obiettivo di proporre in ogni città un Natale riconoscibile, coerente e capace di valorizzare gli artigiani del gusto e il pubblico che li frequenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
FIRENZE TI ASPETTA: Master in Arte Sacra tra Laboratori e Spiritualità Hai una passione per l'arte sacra e vuoi trasformarla in una competenza professionale? Questo è il momento giusto! Il Master di I livello in Arte Sacra dell'Università Telematica IUL, - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, dai laboratori di letterine alle ghirlande: il Natale al Mercato Centrale - Dal 4 dicembre eventi e iniziative tra il primo piano del mercato centrale e il piano terra del mercato storico, due realtà distinte che si uniscono per il territorio ... Secondo lanazione.it
Firenze, nuovi laboratori per idraulici, elettricisti e meccanici - Firenze, 19 ottobre 2025 – Sono stati inaugurati al Centro di formazione professionale don Giulio Facibeni della Madonnina del Grappa (Rifredi) i nuovi spazi dedicati ai laboratori di termoidraulica, ... Si legge su lanazione.it