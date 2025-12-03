Firenze dai laboratori di letterine alle ghirlande | il Natale al Mercato Centrale

Firenze, 3 dicembre 2025 - Laboratori di letterine, ghirlande colorate, luci, degustazioni e musica: torna il Natale al Mercato Centrale Firenze, che presenta il calendario di iniziative 2025, un mese di appuntamenti pensati per gli spazi del Mercato in un luogo vivo, accogliente e aperto alla città. Per il Mercato Centrale Firenze, la programmazione di quest’anno si inserisce nell'idea di “una sola voce, tante piazze”, che interessa tutte le sedi di Firenze, Torino, Roma e Milano, con l’obiettivo di proporre in ogni città un Natale riconoscibile, coerente e capace di valorizzare gli artigiani del gusto e il pubblico che li frequenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

