Capodanno a Siena | botti e bevande in vetro vietati nel centro storico

Per il Capodanno 2025/2026, Siena introduce restrizioni nel centro storico, vietando l'uso di botti e il consumo di bevande in vetro. La sindaca Nicoletta Fabio ha firmato due ordinanze per garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente durante le festività. Le misure entreranno in vigore dal 16 dicembre 2025.

© Firenzepost.it - Capodanno a Siena: botti e bevande in vetro vietati nel centro storico La sindaca di Siena Nicoletta Fabio ha firmato oggi, 16 dicembre 2025, due ordinanze, una sui contenitori di bevande e una sull'utilizzo di materiale pirotecnico in occasione delle festività di fine anno 20252026 L'articolo proviene da Firenze Post.

