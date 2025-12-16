Capodanno a Siena | botti e bevande in vetro vietati nel centro storico
Per il Capodanno 2025/2026, Siena introduce restrizioni nel centro storico, vietando l'uso di botti e il consumo di bevande in vetro. La sindaca Nicoletta Fabio ha firmato due ordinanze per garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente durante le festività. Le misure entreranno in vigore dal 16 dicembre 2025.
La sindaca di Siena Nicoletta Fabio ha firmato oggi, 16 dicembre 2025, due ordinanze, una sui contenitori di bevande e una sull'utilizzo di materiale pirotecnico in occasione delle festività di fine anno 20252026 L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it
