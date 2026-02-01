In tutta Italia si preparano i festeggiamenti per il Capodanno cinese 2026, che quest’anno cade tra il 16 e il 17 febbraio. Le celebrazioni continueranno fino al 3 marzo, con eventi e tradizioni che coinvolgono comunità cinesi e italiani. Le strade si riempiranno di luci, balli e riti per accogliere l’Anno del Cavallo di Fuoco. Molti scelgono di partecipare a feste in piazza o di visitare i quartieri con radici asiatiche, dove le tradizioni si mescolano con quelle

Il Capodanno cinese del 2026 si svolge tra il 16 e il 17 febbraio, con i festeggiamenti che si protraggono fino al 3 marzo, segnando l’inizio dell’Anno del Cavallo di Fuoco. Questa celebrazione, che ha radici antiche nel calendario lunare cinese, si sta affermando sempre di più in Italia come un appuntamento culturale di rilievo, con eventi diffusi in numerose città. A Prato, la manifestazione assume dimensioni eccezionali, diventando la più importante del Paese e una delle più significative d’Europa. La città toscana, con la sua ampia comunità cinese, si trasforma in un crocevia tra tradizioni orientali e realtà locali, offrendo un’esperienza multiculturale intensa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Come e dove festeggiare il Capodanno cinese in Italia, arriva l’anno del Cavallo

Approfondimenti su Capodanno Cinese

Il Capodanno cinese 2026 si avvicina, segnando l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Reborn as the real daughter, my family can hear my thoughts—exposing fake heiress, saving them all!

Ultime notizie su Capodanno Cinese

Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Carnevali in Trentino: ecco dove, come e quando fare festa, nella tradizione, tra sfilate e carri allegorici; Cosa fare per San Valentino a Milano e dintorni: 25 idee per festeggiare l’amore; Carnevale 2026, dove andare al caldo: le mete più colorate e vivaci dove festeggiare.

Come e dove festeggiare il Capodanno cinese in Italia, arriva l’anno del CavalloDa Prato a Milano, ma anche nella capitale, il Capodanno cinese e l’arrivo dell’anno del Cavallo di Fuoco si festeggiano in tutta Italia con sfilate e parate tradizionali ... siviaggia.it

Carnevale 2026, dove andare al caldo: le mete più colorate e vivaci dove festeggiareCarnevale 2026 al caldo? Tra piume, musica e tramonti tropicali: ecco le mete più colorate dove ballare e festeggiare ... siviaggia.it

Pronti per festeggiare il capodanno No, non siamo in ritardo, mi riferisco al Capodanno cinese! Ritorna l'incontro della Trattoria Risorgimento con la cucina d'oriente. Buon anno del cavallo a tutti! - facebook.com facebook