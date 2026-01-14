Capodanno cinese 2026 | arriva l’anno del Cavallo di Fuoco Ecco quando e come sarà

Il Capodanno cinese 2026 si avvicina, segnando l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco. Questa festività, celebrata in molte nazioni asiatiche e riconosciuta a livello globale, rappresenta un momento importante nel calendario tradizionale. Di seguito, troverai le date e le modalità di questa ricorrenza, che si ripete secondo il calendario lunisolare cinese, portando con sé simbolismi e tradizioni radicate.

Si avvicina il tempo del Capodanno cinese 2026: questo è l’ anno del Cavallo di Fuoco. Ciclicamente torna questo appuntamento in parte del mondo asiatico, ma in realtà avviene in tutto il mondo. Ovunque ci sia una comunità di migranti cinesi o provenienti dalle altre nazioni che coltivano questa tradizione, è un fiorire di lanterne rosse e jiaozi. Per questo è importante conoscere il Capodanno cinese: l’incontro con l’altro è a un passo da noi e possiamo sceglierlo se abbracciarlo e imparare cose nuove. Il funzionamento dello zodiaco cinese. Partiamo dallo “zodiaco” cinese. O meglio dal calendario cinese, che è di tipo lunisolare. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

