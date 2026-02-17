Capodanno Cinese 2026 | dove festeggiarlo in Italia
Il Capodanno Cinese del 2026, che segna l’ingresso nel segno del Cavallo di fuoco, viene celebrato in tutta Italia grazie alle numerose iniziative organizzate nelle principali città. La tradizione si rinnova con parate colorate, spettacoli di danza e fuochi d’artificio, coinvolgendo comunità cinesi e appassionati di culture asiatiche. Le celebrazioni si estendono fino ai primi weekend di marzo, offrendo occasioni per scoprire usanze e sapori tipici della festa.
Il 17 febbraio iniziano i festeggiamenti del Capodanno Cinese e si entrerà nell'anno del Cavallo, il settimo segno dello zodiaco cinese, che dona un'attitudine attiva ed energica. Le persone nate sotto il segno zodiacale del Cavallo sono sempre pronte a reagire agli stimoli, amano stare in compagnia. Al segno, però, nel Capodanno Cinese si associa anche un elemento (sono cinque: legno, metallo, acqua, fuoco e terra) e quest'anno che inizia il 17 febbraio 2026 sarà dunque l'anno del Cavallo di Fuoco.
In tutta Italia si preparano i festeggiamenti per il Capodanno cinese 2026, che quest’anno cade tra il 16 e il 17 febbraio.
Il Comune di Milano organizza un evento gratuito dedicato al
