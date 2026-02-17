Capodanno Cinese 2026 dove andare per festeggiarlo a Bologna

Il Capodanno Cinese 2026 si celebra a Bologna, dove la comunità cinese ha deciso di organizzare una grande festa in centro, tra bancarelle di street food e spettacoli tradizionali. La data, il 17 febbraio, coincide con il primo giorno dell’anno lunare, e quest’anno si prevede una partecipazione record, con molte famiglie che arrivano da diverse zone della città. La strada principale si anima con lanterne rosse e musica dal vivo, creando un’atmosfera vibrante e colorata.

Bologna, 17 febbraio 2026 – Martedì 17 febbraio, la folta comunità cinese che incrocia la sua vita tra la via della seta e i portici festeggia il Capodanno Cinese. Saranno moltissime le feste private (alle quale non è facile essere invitati a meno che non si conosca il padrone di casa) ma c’è anche qualche evento pubblico al quale ci si può aggregare. E comunque, chi vuole sperimentare, può adeguarsi a una fitto reticolato di regole e di tradizioni che servono a condire una grande festa. Il concerto al Teatro Mazzacorati. Per salutare l’arrivo dell'anno del Cavallo di fuoco, Bologna si prepara a festeggiare con concerti ed esibizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capodanno Cinese 2026, dove andare per festeggiarlo a Bologna Capodanno Cinese 2026: dove festeggiarlo in Italia Il Capodanno Cinese del 2026, che segna l’ingresso nel segno del Cavallo di fuoco, viene celebrato in tutta Italia grazie alle numerose iniziative organizzate nelle principali città. Concerti gratis Capodanno 2026 Marche: ecco dove andare e chi suona Capodanno 2026, le foto dei festeggiamenti nel mondo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guida pratica al Capodanno Cinese 2026: dove vedere le parate più spettacolari; Capodanno Cinese 2026 a Torino; Capodanno Cinese, il 2026 è l’anno del Cavallo di fuoco: gli eventi a Milano; Il Capodanno cinese 2026 a Milano: Parata del Drago, programma ed eventi. Capodanno cinese 2026, l’anno del Cavallo di Fuoco: ecco dove festeggiare in Italia (come a Pechino)L’attesa è finita, inizia oggi, 17 febbraio 2026, il nuovo anno lunare, ovvero il ... msn.com Capodanno cinese 2026: gli impatti su Milano, Roma, Napoli, Torino e FirenzeVia Paolo Sarpi diventa quasi impraticabile per l’afflusso di visitatori, durante il capodanno cinese, con lunghe code nei locali di street food (per i tipici ravioli al vapore, spiedini, fritti e ... missionline.it Capodanno cinese, inizia l'anno del Cavallo di Fuoco: cosa rappresenta, come si calcola e come si festeggia (anche a Milano e Prato) x.com In questi giorni si celebra il Capodanno Cinese: quale modo migliore per festeggiarlo se non preparando ricette cinesi a casa Entriamo nell’Anno del Cavallo di Fuoco, simbolo di energia, determinazione e passione. Un nuovo inizio che, secondo la tradi - facebook.com facebook