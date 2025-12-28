Da Francesca Michielin ad Ancona agli Zero Assoluto ad Ascoli, passando per i dj set e la musica live a Macerata, Fermo e Pesaro: tutte le feste di San Silvestro nelle cinque principali città marchigiane per salutare il 2025 e brindare al nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti gratis Capodanno 2026 Marche: ecco dove andare e chi suona

Leggi anche: Dove andare a Capodanno 2026, le mete più economiche per le feste e quando prenotare i voli

Leggi anche: Capodanno 2026, i concerti da non perdere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Capodanno concerti 2026: chi canta il 31 dicembre 2025 a Roma, Milano, Napoli, Sardegna, Sicilia e nel resto d'Italia; Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Capodanno: gli eventi gratuiti da non perdere a Roma.

Capodanno 2026, tutti i concerti in piazza: a Roma tre in uno (con Amoroso, Fabri Fibra e Tananai), da Catanzaro quello Rai. A Napoli 4 giorni in musica - Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. leggo.it