Benevento hashish e cocaina in casa e in auto | 27enne arrestato dai Carabinieri

Sequestrati oltre 200 grammi di droga e materiale per lo spaccio. Benevento – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri, impegnati nel monitoraggio quotidiano del territorio. In questo contesto rientra l’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di un 27enne del capoluogo. A diffondere la notizia una comunicazioned del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento Cocaina e hashish trovati in casa: scatta la perquisizione. Durante una mirata attività info-investigativa, i militari hanno perquisito l’abitazione del giovane. Nella sua camera da letto, tra armadio e letto, hanno trovato 0,54 grammi di cocaina, 0,80 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, hashish e cocaina in casa e in auto: 27enne arrestato dai Carabinieri

