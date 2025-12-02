Cocaina e hashish nei pantaloni | arrestato un 29enne

Un uomo di 29 anni, di origine straniera, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayL’uomo si trovava in zona universitaria a bordo del suo monopattino quando è stato notato dai militari presenti in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

