Capire la giustizia per difendere la democrazia Gherardo Colombo sabato all' Arena di Modena

Gherardo Colombo ha deciso di parlare di giustizia e democrazia sabato all'Arena di Modena, motivato dalla crescente confusione sui temi legati alla legge e ai diritti. L’ex magistrato di Mani Pulite ha pubblicato un libro semplice e accessibile, intitolato

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Gherardo Colombo torna in libreria con un testo pensato per essere "alla portata di tutti". Sabato 21 febbraio, l'ex magistrato di Mani Pulite presenta all'Arena di Modena "La giustizia italiana in 10 risposte": un dialogo con il giornalista Eugenio Tangerini per fare chiarezza su Costituzione, democrazia e riforme. L'obiettivo è sciogliere i nodi più complessi del sistema giudiziario, lontano da tecnicismi e slogan, affrontando temi cardine come l'uguaglianza davanti alla legge e il funzionamento dell'architettura della giustizia.🔗 Leggi su Modenatoday.it Gherardo Colombo: “Voterò no al referendum sulla giustizia, la riforma serve solo a indebolire la magistratura”Gherardo Colombo annuncia che voterà no al referendum sulla giustizia. Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Fiordellisi: "Difendere la Costituzione, difendere la Democrazia" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla Giustizia, ad Acilia un incontro per capire le ragioni del no; Referendum sulla Giustizia, il 28 febbraio dibattito per capire; Referendum giustizia, un libro per capire il Sì: l’instant book che spiega perché questa riforma costituzionale va difesa e votata. Settime, sabato il convegno sul referendum della giustizia: Capire per scegliereL'associazione 'La luna galoppa' organizza un incontro divulgativo a Villa Borsarelli per orientarsi nel voto di marzo. A confronto un magistrato e un avvocato in pensione, con largo spazio al dibatti ... lavocediasti.it Referendum sulla Giustizia, il 28 febbraio dibattito per capireOrganizzato da Scandicci civica all'Acciaiolo. Bellosi: Scelta importante, da approfondire. Relatori di alto livello ... nove.firenze.it #Referendum, idee a confronto. Al #Tg3 gli ex pm del pool di Mani Pulite Antonio Di Pietro per il Sì e Gherardo Colombo per il No. facebook Referendum giustizia, tutti gli scivoloni di Gherardo Colombo, l’eroe di Mani Pulite. Come nei film di Alberto Sordi dirà “Stavo a scherza’!” x.com