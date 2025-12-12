Compra dei ricambi per l' auto online ma viene truffato | 30enne denunciata

Un episodio di truffa online ai danni di un 58enne di Sorbolo Mezzani si è concluso con la denuncia di una giovane donna di 30 anni. Grazie all’azione dei Carabinieri, è stato possibile fare luce sull’accaduto e intervenire per tutelare le vittime di frodi su internet, evidenziando l’importanza di prestare attenzione negli acquisti online.

Ancora una volta, l'attenta attività investigativa dei Carabinieri si è rivelata determinante nel fare luce su una truffa online, consumata ai danni di un 58enne residente a Sorbolo Mezzani. Questa volta, sono stati i militari della Stazione locale a condurre le indagini che hanno portato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

