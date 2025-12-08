Tali e Quali 2026 | ecco chi sono i giurati della nuova edizione

Torna Tali e Quali 2026 e per la nuova edizione Nicola Savino, che condurrà il programma al posto di Carlo Conti, ha già trovato chi sono i giurati perfetti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tali e Quali 2026: ecco chi sono i giurati della nuova edizione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Molto spesso il male e’ figlio di tali madri , non tutte sono grandi come la mia - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Saviano, Anna Foa, Helena Janeczeck, Carlo Ginzburg, e Gad Lerner sono tra i firmatari di appello a fermare il repressivo ddl Delrio (che però ha già raggiunto il suo scopo, ovvero dividere il partito ed esporre i vertici all'accusa strumentale di populi Vai su X

Tali e Quali 2026: ecco chi sono i giurati della nuova edizione - Torna Tali e Quali 2026 e per la nuova edizione Nicola Savino, che condurrà il programma al posto di Carlo Conti, ha già trovato chi sono i giurati perfetti. Segnala comingsoon.it