La strada innevata tradisce | auto fuori controllo finisce nella scarpata

Questa mattina alle 11:30, un’auto è uscita di strada a Laion, in Alto Adige. La strada innevata ha causato lo sbandamento e il veicolo è finito in una scarpata, ribaltandosi e rimanendo con le ruote all’aria. Fortunatamente, nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’intervento dei soccorritori è stato immediato per mettere in sicurezza la zona.

Se l'è vista decisamente brutta chi si trovava a bordo dell'auto che ieri, martedì 3 febbraio, intorno alle 11:30 è stata coinvolta in un incidente stradale a Laion, in Alto Adige, finendo poi per ribaltarsi a ruote all'aria in una scarpata.

