La strada innevata tradisce | auto fuori controllo finisce nella scarpata

Da trentotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 11:30, un’auto è uscita di strada a Laion, in Alto Adige. La strada innevata ha causato lo sbandamento e il veicolo è finito in una scarpata, ribaltandosi e rimanendo con le ruote all’aria. Fortunatamente, nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’intervento dei soccorritori è stato immediato per mettere in sicurezza la zona.

Se l’è vista decisamente brutta chi si trovava a bordo dell’auto che ieri, martedì 3 febbraio, intorno alle 11:30 è stata coinvolta in un incidente stradale a Laion, in Alto Adige, finendo poi per ribaltarsi a ruote all’aria in una scarpata.In base alle prime ricostruzioni emerse, l’auto avrebbe.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Laion Incidente

Auto fuori controllo finisce nella scarpata e si schianta nel torrente

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Laion Incidente

Argomenti discussi: La strada innevata tradisce: auto fuori controllo a Laion finisce nella scarpata | 3 febbario.

La lupa e i cuccioli sulla strada innevata del Melogno: il caso del video che spopola come deepfakeIl filmato circola soprattutto su WhatsApp. L’analisi delle immagini, dal comportamento degli animali alla dinamica dei movimenti, fa emergere incongruenze compatibili con un video manipolato con l’in ... savonanews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.