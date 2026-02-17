Cane ucciso ad Agropoli il sindaco | Catturato il branco ora sanzioni e più controlli

Il cane ucciso ad Agropoli, una vicenda che ha suscitato scalpore tra i cittadini, è stata causata da un gruppo di cani randagi catturati dalle forze dell’ordine. Il sindaco ha annunciato che il branco è stato individuato e messo sotto controllo, e ora si preparano sanzioni più severe e controlli più frequenti per evitare altri episodi simili. Gli agenti hanno rintracciato i cani nei pressi di una zona periferica della città, dove si erano rifugiati.

È stata risolta la vicenda del "branco" che avrebbe aggredito, nei giorni scorsi, un cane, purtroppo deceduto e probabilmente anche un gatto ad Agropoli. Sono stati individuati e identificati gli animali segnalati e affidati al Servizio Veterinario dell'Asl che verificherà il loro stato di salute.