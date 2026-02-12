Cagnolino sbranato da un branco di randagi ad Agropoli il sindaco | La nostra attenzione è massima

Il sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, ha parlato per la prima volta dopo l’aggressione di un cagnolino da parte di un branco di randagi. “La nostra attenzione è massima”, ha detto, promettendo interventi immediati per evitare altre tragedie. La comunità si aspetta azioni concrete per mettere fine a questa situazione.

Il sindaco: "I controlli sul territorio sono sistematici da parte della Polizia Municipale. Ringrazio i volontari animalisti per l'impegno e la loro dedizione e i cittadini che con profondo senso di responsabilità hanno segnalato l’accaduto. Nel contempo confidiamo nel rispetto delle normali regole del vivere civile” Dopo giorni dall'accaduto, è intervenuto anche il sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi sul drammatico caso del cagnolino sbranato da un branco fuori controllo. “Ho seguito attentamente, insieme all'assessore al Benessere animale Elvira Serra, la dolorosa vicenda del cane azzannato da un gruppo di altri cani e poi purtroppo deceduto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

