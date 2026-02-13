Cane ucciso dal branco ad Agropoli | presi due randagi altri 3 riaffidati ai proprietari

Un branco di cani ha aggredito un piccolo animale ad Agropoli, causando la morte del quattro zampe e spingendo le autorità a intervenire. La Polizia Municipale ha catturato due dei randagi, mentre altri tre sono stati restituiti ai loro proprietari. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti, che chiedono maggiori controlli sul fenomeno dei cani abbandonati. Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo le strade della città per prevenire altri episodi simili.

Nelle ultime ore sono proseguiti i controlli da parte della Polizia Municipale lungo le strade cittadine, che hanno portato all’individuazione di cinque esemplari Due di questi (maschi) sono stati accalappianti in Contrada Difesa e trasferiti presso il canile, mentre per altri tre (femmine) sono stati riaffidati ai proprietari grazie alla presenza del microchip e della documentazione vaccinale. Per i proprietari è scattata immediatamente la sanzione per omessa custodia. Resta invece ancora in libertà un maremmano che è riuscito a sfuggire alla cattura. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, ha parlato per la prima volta dopo l’aggressione di un cagnolino da parte di un branco di randagi.

A Lohne, in Bassa Sassonia, un uomo di 33 anni è stato azzannato e ucciso dal proprio cane, un American Bulldog.

