Campione alle Olimpiadi dei ‘trapiantati’ la rinascita di Samuele

Samuele, 17 anni, ha vinto una medaglia alle Olimpiadi dei ‘trapiantati’ grazie al suo trapianto di rene, che gli ha permesso di tornare a correre e a gareggiare a livello internazionale. La sua vittoria dimostra come una seconda possibilità possa trasformare la vita e portare risultati sorprendenti. Samuele si allena ogni giorno con passione, consapevole che il suo esempio può dare speranza ad altri giovani come lui.

Il trapianto di rene e la rinascita. Samuele ha 17 anni. Sorridente, alto, atletico, è campione mondiale dei 500 alle Olimpiadi.dei ' trapiantati'. Ma la vita di Samuele, così piena come la descrive oggi, inizia nel maggio del 2022, quando il ragazzo subisce un trapianto di rene dopo tre anni di dialisi. La malattia degenerativa ai reni . "A due anni mi hanno diagnosticato una malattia cronica degenerativa ai reni ", racconta al convegno "Quando il dono diventa cura", organizzato dall'ospedale Bambino Gesù, in occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto di dialisi. "Dai 2 ai 10 anni ho vissuto abbastanza bene perché, non avendo ancora troppe aggravanti, riuscivo a frequentare la scuola e a praticare sport.

