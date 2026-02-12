La straordinaria rinascita di Samer Tawk | dal volo di 14 metri nel vuoto e 9 operazioni alle Olimpiadi

Venerdì 12 febbraio, Samer Tawk ha concluso la sua prova di 10 km di fondo maschile al 105° posto. Non è arrivato tra i primi, ma la sua gara rappresenta molto di più di una semplice posizione in classifica. La sua storia è fatta di sfide e rinascite: dal volo di 14 metri nel vuoto alle operazioni che lo hanno portato a tornare in gara. Tawk ha dimostrato una determinazione che va oltre il risultato e ha scritto un capitolo di forza e coraggio anche in una giornata difficile.

Il libanese Samer Tawk ha chiuso venerdì 12 febbraio la 10km di fondo maschile al 105° posto. Una prova lontanissima dai migliori ma che vale più di qualsiasi altra medaglia d'oro, ricostruendo l'incredibile storia che lo ha visto protagonista. Nel 2019 era in fin di vita, oggi festeggia il miracolo sportivo più incredibile.

