Terni il quindicenne Mattia Pacelli è campione nazionale alle ' Olimpiadi di Statistica 2026'

Il liceo scientifico “Renato Donatelli” di Terni si distingue ancora una volta alle Olimpiadi di Statistica, conquistando il primo posto grazie all’eccezionale risultato di Mattia Pacelli. Lo studente quindicenne si è laureato campione nazionale, confermando l’eccellenza dell’istituto e il suo impegno nel settore. Una vittoria che testimonia la qualità dell’educazione e la passione degli studenti per le discipline scientifiche.

Il liceo scientifico "Renato Donatelli" di Terni fa il "bis". Dopo l'ottimo secondo posto conquistato lo scorso anno alle "Olimpiadi di Statistica" dallo studente Mattia Pacelli, l'istituto è riuscito quest'anno a fare ancora meglio raggiungendo addirittura il gradino più alto del podio. Mattia Pacelli è il campione nazionale delle Olimpiadi di Statistica 2026. Il liceo scientifico Renato Donatelli di Terni fa il bis. Dopo l'ottimo secondo posto conquistato lo scorso anno alle Olimpiadi di Statistica dallo studente Mattia Pacelli, l'istituto è riuscito quest'anno a fare ancora meglio raggiungendo addirittura il gradino più alto del podio.

