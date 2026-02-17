Campionati della cucina italiana | medaglia d' argento per pasticciera ostunese

Romina Capriglia, pasticciera di Ostuni, ha vinto una medaglia d'argento ai Campionati della cucina italiana nella categoria

Romina Capriglia sale sul podio nella categoria "Dessert da ristorazione" nel corso della manifestazione in svolgimento a Rimini RIMINI - Medaglia d'argento ai Campionati della cucina italiana categoria K2 "Dessert da ristorazione" per la chef ostunese Romina Capriglia, socia dell'Associazione cuochi brindisini del presidente Raffaele Pezzuto. La manifestazione è in svolgimento presso l'area Rimini fiera-beer & food attraction dal 15 al 17 febbraio 2026. Romina, che ha svolto tanti allenamenti affiancata da Marina Pirelli ed è pasticciera di Cast - Istituto italiano di arti culinarie e ospitalità di Brescia, ha gareggiato nell'ambito della pasticcera da ristorazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

I cuochi di Frosinone sono stati protagonisti a Rimini durante i Campionati della Cucina Italiana 2026, che si sono svolti dal 15 al 17 febbraio, in occasione della decima edizione dell’evento, organizzata per mettere in mostra le eccellenze della cucina locale e nazionale.

Eleonora Lombardi, nata nel 2013 a Merate e residente a Bernareggio, si è distinta nella prima settimana del 2026 come una delle giovani promesse del ciclocross italiano.

