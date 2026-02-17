Campionati della cucina italiana | medaglia d' argento per pasticciera ostunese
Romina Capriglia sale sul podio nella categoria "Dessert da ristorazione" nel corso della manifestazione in svolgimento a Rimini RIMINI - Medaglia d'argento ai Campionati della cucina italiana categoria K2 "Dessert da ristorazione" per la chef ostunese Romina Capriglia, socia dell'Associazione cuochi brindisini del presidente Raffaele Pezzuto. La manifestazione è in svolgimento presso l'area Rimini fiera-beer & food attraction dal 15 al 17 febbraio 2026. Romina, che ha svolto tanti allenamenti affiancata da Marina Pirelli ed è pasticciera di Cast - Istituto italiano di arti culinarie e ospitalità di Brescia, ha gareggiato nell'ambito della pasticcera da ristorazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
I cuochi di Frosinone sono stati protagonisti a Rimini durante i Campionati della Cucina Italiana 2026, che si sono svolti dal 15 al 17 febbraio, in occasione della decima edizione dell’evento, organizzata per mettere in mostra le eccellenze della cucina locale e nazionale.
Eleonora Lombardi, nata nel 2013 a Merate e residente a Bernareggio, si è distinta nella prima settimana del 2026 come una delle giovani promesse del ciclocross italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
