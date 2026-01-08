Eleonora da favola medaglia d’argento ai campionati italiani

Eleonora Lombardi, nata nel 2013 a Merate e residente a Bernareggio, si è distinta nella prima settimana del 2026 come una delle giovani promesse del ciclocross italiano. La sua seconda posizione ai campionati italiani nella categoria donne esordienti di primo anno conferma il suo talento e il percorso promettente nel settore, segnando un importante traguardo per la sua carriera sportiva.

Tra le rivelazioni di questa prima settimana del 2026 c’è Eleonora Lombardi. Nata a Merate nel 2013 e residente a Bernareggio, la giovanissima brianzola domenica scorsa è diventata vicecampionessa d’Italia di Ciclocross della categoria donne esordienti di primo anno. Un secondo posto di assoluto valore per Lombardi che due giorni dopo si è riconfermata, con il medesimo piazzamento, nel Trofeo Città di Seregno dove si è classificata alle spalle della bresciana Margherita Bianchi del Velò Montirone. Due giornate divertenti e ricche di soddisfazioni per la ragazzina di Bernareggio cresciuta alla Lissone Mtb e attualmente in forza alla società Ktm Academy Le Marmotte di Grassobbio, nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eleonora da favola, medaglia d’argento ai campionati italiani Leggi anche: Medaglia d’argento per l’anconetano Giacomo De Mola ai campionati del mondo di pesca in apnea Leggi anche: Giada Alzetta d’argento nei 400 misti ai campionati italiani di nuoto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Castel Savoia a Gressoney Saint Jean in Valle d'Aosta nel giorno di Natale sotto una nevicata meravigliosa, che magia il silenzio della natura.. sembra di essere in una favola! Video di Eleonora #montagna #alpi #neve #gressoney #valledaosta # - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.